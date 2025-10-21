L'assistant de codage par IA d'Anthropic, Claude Code, évolue en matière d'accès. Une application web est lancée pour l'outil jusqu'alors confiné à une interface en ligne de commande (CLI).

La version web, actuellement en research preview, est accessible aux abonnés des forfaits Pro et Max. Elle permet aux développeurs de connecter leurs dépôts GitHub, de déléguer des tâches de programmation et de suivre leur progression en temps réel, le tout depuis un navigateur ou l'application iOS.

Exécuter des tâches de codage en parallèle

Anthropic souligne la capacité à lancer et gérer plusieurs sessions de codage en parallèle, sans jamais ouvrir un terminal. Chaque tâche s'exécute dans un environnement cloud isolé géré par Anthropic.

L'interface web offre un suivi en temps réel et permet d'intervenir pour " orienter Claude afin d'ajuster le tir pendant qu'il travaille sur les tâches ".

Cette flexibilité vise à rendre l'outil plus pratique pour les modifications de backend, où Claude Code peut employer une approche de développement piloté par les tests pour valider ses changements.

Au-delà de l'interface pour Claude Code

Anthropic met en avant un nouvel environnement d'exécution en sandbox qui renforce la sécurité. Auparavant, l'outil demandait de nombreuses permissions pour chaque étape. Désormais, chaque tâche s'exécute dans un " environnement sandbox isolé avec des restrictions de réseau et de système de fichiers ".

Les interactions avec Git sont gérées via un service proxy sécurisé qui garantit que Claude n'accède qu'aux dépôts autorisés.

Cette approche permet à l'agent d'opérer avec plus d'autonomie, par exemple pour télécharger des paquets npm depuis des sources approuvées, sans compromettre la sécurité.

Une adoption en forte croissance pour Claude Code

Le déploiement sur le Web est une réponse stratégique à une concurrence féroce incarnée par GitHub Copilot de Microsoft, ou encore des outils proposés par OpenAI et Google.

Claude Code aurait connu une forte croissance, avec un nombre d'utilisateurs multiplié par 10 depuis son lancement en mai, tandis que le terminal conserve une place de choix.

Responsable produit chez Anthropic, Cat Wu déclare à TechCrunch : " Nous continuons à déployer Claude Code partout, l'aidant à répondre aux besoins des développeurs où qu'ils soient. Le Web et le mobile constituent un grand pas dans cette direction. "