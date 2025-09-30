Anthropic introduit son nouveau modèle d'IA, affirmant sans détour que Claude Sonnet 4.5 qu'il est " le meilleur modèle de codage au monde ". Cette nouvelle version se distingue par des gains substantiels en raisonnement, en mathématiques et dans la conception d'agents complexes.

Le modèle aurait démontré sa capacité à maintenir sa concentration sur des tâches multi-étapes pendant plus de 30 heures, un bond spectaculaire par rapport aux sept heures de son prédécesseur, Claude Opus 4.

Disponible via l'API, Claude Sonnet 4.5 est proposé au même tarif que la version précédente, soit 3 dollars par million de tokens en entrée et 15 dollars en sortie.

Des performances qui le distinguent de la concurrence

Les affirmations d'Anthropic reposent sur des résultats de benchmarks impressionnants. Sur OSWorld, qui évalue les compétences des IA sur des tâches informatiques réelles, Claude Sonnet 4.5 atteint un score record de 61,4 %, loin devant les 42,2 % de Claude Sonnet 4 il y a seulement quatre mois.

En matière de codage, sur l'évaluation SWE-bench Verified, Claude Sonnet 4.5 obtient un score de 77,2 %, le plaçant devant des concurrents comme GPT-5 Codex d'OpenAI.

Pour des tâches complexes, un partenaire comme GitHub Copilot fait état " d'améliorations significatives dans le raisonnement en plusieurs étapes et la compréhension du code ".

Des garanties de sécurité

Anthropic insiste particulièrement sur la sécurité et l'alignement de son nouveau modèle. L'entreprise affirme que Claude Sonnet 4.5 est son " modèle d'avant-garde le plus aligné à ce jour ", ayant subi un entraînement de sécurité approfondi.

Cela se traduit par une réduction notable des comportements indésirables tels que la " sycophantisme, la tromperie, la recherche de pouvoir et la tendance à encourager la pensée délirante ".

Le modèle est publié sous le cadre de sécurité ASL-3 (AI Safety Level 3) d'Anthropic, incluant des filtres pour détecter les requêtes potentiellement dangereuses, notamment celles liées aux armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

De nouveaux outils en accompagnement

En marge du lancement de Claude Sonnet 4.5, tout l'écosystème Claude est enrichi. Pour les développeurs, Anthropic met à disposition le Claude Agent SDK, l'infrastructure qui alimente ses propres produits.

De nouvelles fonctionnalités améliorent l'expérience de codage, comme les checkpoints dans Claude Code, qui permettent de sauvegarder une progression et de revenir en arrière si nécessaire. L'interface du terminal a été rafraîchie et une extension native pour VS Code est désormais disponible.

Enfin, la création de fichiers (feuilles de calcul, présentations, documents) est maintenant intégrée directement dans les conversations pour tous les utilisateurs des forfaits payants.