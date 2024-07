Kaspersky, acteur majeur de la cybersécurité, a été nommé produit de l'année 2023 par AV-Comparatives pour sa protection antivirus Kaspersky Standard. Il s'agit du prix le plus prestigieux remis par ce laboratoire indépendant spécialisé dans les évaluations de solutions de sécurité.

Cette distinction repose sur d'excellents résultats obtenus lors de sept séries de tests en conditions réelles, couvrant la protection contre les malwares, les menaces avancées et l'impact sur les performances du système.

Cette reconnaissance s'étend par ailleurs à toute la gamme de sécurité Kaspersky, incluant Kaspersky Plus (en tant que meilleure sécurité pour MacOS) et Kaspersky Premium pour le grand public, ainsi que les solutions pour entreprises.

Pour accroître sa transparence, Kaspersky a également transféré une partie de son infrastructure de la Russie vers la Suisse et l'entreprise continue de s'impliquer activement dans des initiatives de cybersécurité comme Cybermalveillance.gouv.fr et No More Ransom. Des centres ont également été ouverts dans le monde, y compris en Europe, pour permettre l'examen du code source de ses outils afin de garantir à tous la fiabilité et le sérieux des produits de la marque.

Kaspersky compte désormais sept prix de produit de l'année décernés par AV-Comparatives.

Sa participation à divers tests sur plusieurs plateformes, tels que AV-Comparatives, AV-Test et SE Labs, lui a valu de nombreuses distinctions, avec un record en 2023 : Sécurité pour les entreprises approuvée, Certification pour la protection contre les menaces avancées, Médaille d'argent pour la protection contre les programmes malveillants, Médaille d'agent pour la protection avancée contre les menaces grand public...

Kaspersky prouve ainsi à la fois la grande qualité de ses produits, leurs performances de haut niveau mais également démontre une totale transparence de son code pour rassurer tant le grand public que les entreprises, que l'origine russe de la marque pourrait refroidir. Une solution de sécurité sûre et efficace à recommander sans problème.