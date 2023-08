Le Top 10 des smartphones sous Android les plus puissants du mois de juillet 2023 met en avant une situation inédite du marché international : une grande majorité du classement est occupé par des références qui ne sont et ne seront jamais vendues en France ni en Europe.

On assiste ainsi à un désengagement des marques chinoises du marché européen, sous couvert de plusieurs facteurs : hausse des prix incontrôlables, marché qui stagne, mais aussi problèmes liés aux brevets et législations sur le traitement des données personnelles alors que les smartphones proposent de plus en plus d'IA et d'assistants qui collectent ces informations pour les renvoyer vers des serveurs à l'étranger...

Ainsi, AnTuTu met en avant une grande partie de smartphones exploitant le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, et c'est la version overclockée du Nubia Redmagic 8S Pro qui lui permet de s'afficher à la première position.

Juste derrière, on retrouve l'IQOO 11S de Vivo, suivi du X90 Pro+ de la même marque. Suivent les mêmes modèles en version standard puis l'OPPO Find X6 Pro en 6e position, appareil qui n'a pas été lancé en France, et qui ne le sera pas puisque OPPO France a plié bagage...

En 7e position, Nubia revient avec le Z50 S Pro, puis le Vivo X Fold 2 et enfin on retrouve le Xiaomi 13 Ultra et le OnePlus 11, deux références bien connues par chez nous, qui viennent compléter ce Top 10.