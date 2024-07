Electronic Arts n'est pas franchement l'éditeur le plus apprécié des joueurs : le groupe est souvent pointé du doigt pour ses abus au niveau de la gestion de ses extensions et des contenus payants.

Le dernier scandale en date remonte à quelques semaines et l'annonce de la mise en place d'un double battle pass payant au sein d'Apex Legends.

Electronic Arts présentait la situation comme une aubaine pour les joueurs qui pourraient ainsi profiter d'un battle pass moins cher, mais amputé de la moitié des contenus.

Sur le fond, le double Battle Pass n'était pas spécialement critiqué, néanmoins il était convenu qu'il ne soit plus possible de payer ces derniers avec les pièces Apex.

Face à la gronde des joueurs, Respawn Entertainement a annoncé qu'au lancement de la saison 22 du jeu, il sera finalement bien possible d'accéder au Battle Pass Premium en échange de 950 pièces Apex. Pour les Battle Pass Ultimate et Ultimate +, il faudra respectivement débourser 9,99€ et 19,99€.

La bonne nouvelle est que le fait d'opter pour le Battle Pass Premium à 950 pièces Apex permettra d'en récupérer 1300, de quoi envisager limiter les investissements chaque mois auprès des joueurs à même de compléter le pass de combat lors des saisons.