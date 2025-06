On connaît les canicules qui nous empêchent de dormir. On connaît moins l'asphyxie silencieuse qu'elles peuvent provoquer. Une nouvelle étude choc vient d'établir un lien direct et terrifiant entre le changement climatique et l'apnée du sommeil, un fléau qui touche déjà près d'un milliard de personnes dans le monde et qui, à cause de nous, pourrait bientôt exploser.

Comment le changement climatique affecte-t-il notre respiration nocturne ?

Plus les nuits sont chaudes, plus notre respiration se coupe. Le lien est désormais prouvé par une vaste étude menée par l'université Flinders en Australie. En analysant plus de 62 millions de nuits de sommeil de 116 000 personnes, les chercheurs ont fait un constat sans appel : des températures plus élevées sont associées à une augmentation de 45% du risque de souffrir d'apnée du sommeil au cours d'une nuit. Comme le résume le Dr Bastien Lechat, l'un des chercheurs, "nous avons été surpris par l’ampleur de l’association entre la température ambiante et la gravité de l’apnée obstructive du sommeil".

Quelles sont les conséquences de ce phénomène à grande échelle ?

Les conséquences sont vertigineuses. Et elles sont à la fois sanitaires et économiques. Rien qu'en 2023, les scientifiques estiment que le réchauffement a déjà causé la perte de 800 000 années de vie en bonne santé, juste à cause de son impact sur l'apnée du sommeil. Mais le pire est à venir. Selon le professeur Danny Eckert, chercheur principal de l'étude, si rien n'est fait pour freiner le changement climatique, "le fardeau de l'apnée obstructive du sommeil pourrait doubler d’ici 2100". Le coût global pour la société ? Une projection hallucinante de 2,8 trillions de dollars, entre les pertes de productivité et l'impact sur la santé.

Y a-t-il d'autres causes inattendues à ce trouble ?

Oui, et la réponse se trouve peut-être dans nos intestins. Alors que le climat est un facteur d'aggravation externe, d'autres recherches récentes lèvent le voile sur une cause interne surprenante : le microbiote intestinal. Une nouvelle étude, à paraître dans la revue Sleep Medicine, suggère qu'un déséquilibre de notre flore intestinale pourrait jouer un rôle dans le développement et la gravité de l'apnée du sommeil. Des "messagers" microscopiques envoyés par l'intestin pourraient perturber la régulation du sommeil dans le cerveau. Une piste de plus qui montre la complexité de cette maladie.

Les réponses à vos questions



Qu'est-ce que l'apnée du sommeil exactement ?

C'est un trouble respiratoire caractérisé par des pauses fréquentes de la respiration pendant le sommeil. Ces arrêts, qui peuvent durer plusieurs secondes, provoquent un manque d'oxygène et fragmentent le sommeil. Non traitée, elle est associée à de graves problèmes de santé : hypertension, AVC, diabète, dépression et même démence.

Comment savoir si l'on est concerné ?

C'est tout le problème : on estime que 90% des cas ne sont pas diagnostiqués. Les principaux signes qui doivent alerter sont une somnolence et une fatigue intense durant la journée (même après une longue nuit), des ronflements très sonores, ou un partenaire qui remarque des arrêts de la respiration pendant votre sommeil. Un avis médical est indispensable pour poser un diagnostic.

Cette étude sur le climat est-elle fiable ?

Oui, elle est considérée comme extrêmement robuste par la communauté scientifique. Elle a été menée par l'université Flinders en Australie sur un nombre colossal de nuits analysées (plus de 62 millions) grâce à des capteurs objectifs placés sous les matelas des participants. Ses résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue *Nature Communications*.