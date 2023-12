L'astéroïde Apophis est actuellement de retour vers la Terre et passera au plus proche de notre planète le 13 avril 2029. Cette fois, le géocroiseur passera à seulement 30 000 km de la surface terrestre, une distance à laquelle évoluent certains satellites de télécommunication, c'est pourquoi ce survol intéresse autant qu'il inquiète la NASA.

En marge du survol de l'astéroïde Bennu la sonde Osiris-Rex avait été redirigée vers Apophis afin d'étudier l'astéroïde avant qu'il ne soit trop proche de la Terre. Rebaptisée Osiris-Apex, la sonde prend donc le cap de 99942 Apophis pour mieux comprendre sa composition.

On sait déjà d'observations passées qu'il s'agit d'un astéroïde de type S avec environ 370 mètres de diamètre avec une composition de matériaux silicatés ainsi que de nickel-fer.

La sonde ne quittera ainsi plus Apophis jusqu'à son passage au plus proche de la Terre, en espérant que l'astéroïde n'embarquera pas avec lui certains satellites et ne produira pas de catastrophe en chaine dans l'orbite terrestre.