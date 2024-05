C'est devenu une tradition pour le mois qui précède sa prochaine conférence WWDC. Apple communique de gros chiffres qui concernent l'App Store et ses efforts en matière de sécurité pour la distribution d'applications.

En 2023, Apple indique avoir bloqué pour plus de 1,8 milliard de dollars de transactions frauduleuses sur l'App Store. C'est moins que les 2 milliards de dollars en 2022, tandis que le total entre 2020 et 2023 atteint plus de 7 milliards de dollars.

L'année dernière, plus de 3,5 millions de cartes bancaires volées ont été bloquées avant d'être utilisées pour des achats, et les transactions sur plus de 1,1 million de comptes ont été interdites.

374 millions de comptes supprimés

En 2023, plus de 1,7 million propositions d'applications ont été rejetées de l'App Store. Apple détaille le rejet de 375 000 applications pour des questions de confidentialité, 248 000 applications pour du spam, la copie d'autres applications ou une tromperie des utilisateurs, 38 000 applications contenant des fonctionnalités cachées ou non documentées.

Apple a supprimé près de 118 000 comptes de développeurs en 2023, alors que ce chiffre avait atteint 428 000 comptes en 2022. Quelque 91 000 demandes d'inscriptions ont en outre été refusées. Pour fraude ou abus, près de 374 millions de comptes d'utilisateurs ont été désactivés.

Sur plus de 1,1 milliard de notes et avis traités, Apple indique par ailleurs avoir supprimé de l'App Store près de 152 millions de notes et avis frauduleux.

Inciter à se tourner vers l'App Store

" Chaque jour, les équipes d'Apple surveillent et traquent les activités frauduleuses sur l'App Store grâce à des technologies et des outils sophistiqués qui leur permettent de bloquer les personnes mal intentionnées, tout en renforçant l'écosystème de l'App Store ", écrit Apple.

Peut-être plus que jamais auparavant en raison d'initiatives comme le Digital Markets Act (DMA) en Europe, Apple a besoin de montrer ses muscles pour l'App Store et ne s'en prive évidemment pas.