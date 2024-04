Apple n'a pas mis à jour sa série de tablettes iPad Pro depuis un long moment et le printemps 2024 semble être le moment choisi pour relancer la famille de tablettes tactiles haut de gamme en la remettant au goût du jour.

La grande nouveauté portera sur le passage à un affichage AMOLED pour les deux modèles, 11 pouces et 12,9 pouces, après une phase en mini-LED exploitée sur la grande tablette tactile.

Les tablettes iPad Pro profiteront également du récent processeur Apple M3 qui a commencé à se diffuser sous différentes formes dans les MacBook Pro et les MacBook Air.

Nouveaux iPad Pro, nouveaux accessoires

Selon les rumeurs, elles seront accompagnées d'un nouveau dock / clavier Magic Keyboard mais aussi d'un stylet Apple Pencil revisité et plus sensible. Apple devrait toujours jouer la carte de la tablette tactile puissante pouvant à l'occasion se transformer en ordinateur d'appoint pour constituer une sorte de 2 en 1.

Le design devrait également légèrement évoluer avec de bordures encore plus fines et un placement du capteur FaceTime pour une utilisation en mode paysage. Outre le port USB-C, on évoque également la possibilité de retrouver la charge sans fil MagSafe.

iPad Air en version XXL

De son côté, la nouvelle tablette iPad Air profitera d'une diagonale d'écran plus grande en passant elle aussi au 12,9 pouces (au lieu de 11 pouces précédemment) et elle passera au processeur Apple M2, conservant son statut milieu de gamme avec là aussi une capacité à se transformer en petit ordinateur.

Ces nouveaux produits Apple devraient être annoncés durant le mois de mai et le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, a resserré le calendrier dans sa newsletter Power On en précisant qu'elles seront lancées durant la deuxième semaine de mai (celle débutant le 6 mai).

Il n'y aurait donc plus que quelques semaines à attendre pour découvrir les nouvelles tablettes d'Apple, dont il se dit que le tarif pourrait augmenter à cette occasion.

En revanche, rien n'est dit sur le lancement d'un nouvel iPad Mini, sans évolution depuis plusieurs années, qui reste malgré tout pressenti pour la fin de l'année, avec un nouvelle tablette iPad standard en entrée de gamme.