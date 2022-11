Depuis le lancement de son propre assistant vocal Siri dans les années 2010, Apple a toujours eu recours à certaines phrases d'activation, dont le fameux "Dis Siri" pour lancer des commandes vocales.

L'assistant vocal Siri est l'un des plus utilisés à travers le monde et pourtant Apple aurait décidé de changer sa phrase clé... Malheureusement, cela pourrait également entrainer des déclenchements intempestifs et tourner au véritable chaos dans certains cas.

Pour un assistant vocal plus inclusif

Car Apple aurait dans l'idée de remplacer la commande par le seul mot "Siri" accompagné d'une commande quelconque. En d'autres termes, à chaque fois que l'utilisateur dira le mot Siri à proximité de son appareil, son iPhone déclenchera les micros pour tendre l'oreille dans le but de répondre à une quelconque sollicitation.

L'idée pour Apple serait de rendre son système plus accessible, mais dans les faits, cela pourrait entrainer des situations plutôt embarrassantes. La marque planche également à mieux intégrer Siri dans un nombre grandissant d'applications pour proposer toujours plus de services aux utilisateurs et le rapprocher du niveau de ses principaux concurrents, notamment Alexa.