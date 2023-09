Selon des informations rapportées par Mark Gruman de Bloomberg, Apple aurait décidé de prochainement faire disparaitre l'iPhone 13 Mini de son catalogue. La marque aurait également fait le choix de ne plus décliner ses appareils dans ce format, qui trouve difficilement son public.

Apple avait lancé un modèle Mini de ses iPhone 12 et 13 pour répondre aux demandes des consommateurs qui décriaient des appareils de plus en plus gros devenant difficiles à transporter. Il faut dire qu'en quelques années, nous sommes passés progressivement d'un standard de 4 à 5 pouces, puis 6 pouces et désormais la norme s'établit aux alentours des 6,5 pouces avec une tendance à flirter avec les écrans 7 pouces, que l'on retrouvait habituellement dans les tablettes.

Trop petit, trop cher, peu séduisant

Mais malgré une demande assez audible pour qu'Apple se lance dans un format mini, les ventes n'ont pas été au rendez-vous... Il était également très certainement attendu qu'un smartphone plus compact soit également moins cher, or avec Apple rien ne se passe comme ailleurs et l'iPhone 13 Mini n'a pas fait de réel effort sur les prix.

Avec l'iPhone 14, Exit le modèle Mini et visiblement, il n'y en aura plus jamais à croire les fuites partagées par Bloomberg. Apple devrait faire disparaitre l'iPhone Mini de son site officiel dans la soirée ou dès demain, puisque la marque prépare la présentation de ses iPhone 15 attendus dès ce soir.

Par ailleurs, il se murmure qu'Apple avait rapidement stoppé la production de son iPhone 13 Mini et que les stocks restants sont assez faibles, suffisamment pour lui dire au revoir sans doute.