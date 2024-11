Avec l'iPhone 7, Apple marque les esprits et provoque le scandale : le smartphone ne propose plus de port Jack et à la place, Apple met en avant ses écouteurs sans fil.

Mais pour faciliter la vie des utilisateurs pendant une période de transition, la marque de Cupertino propose un adaptateur lightning / Jack, que l'on retrouvera également sur Android en version USB-C / Jack 3.5 mm.

Apple faisait le choix de retirer le port Jack de son appareil pour améliorer l'étanchéité, et gagner de la place au sein du châssis. Mais l'objectif premier était surtout de pousser les utilisateurs à renouveler leur matériel et se tourner vers les Airpods qui lui ont rapporté des milliards de dollars au fil des années.

Les utilisateurs pouvaient ainsi continuer à utiliser leurs casques filaires sans avoir à investir dans des écouteurs sans fil... Mais 8 années plus tard, Apple estime que son accessoire vendu 9 dollars n'a plus d'intérêt.

Avec la bascule de l'iPhone 15 vers l'USB-C, Apple a renouvelé son accessoire et ne propose désormais plus à la vente l'adaptateur initial en Lightning. Reste que les utilisateurs pourront trouver des équivalents auprès d'autres marques.