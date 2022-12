Cela fait plus d'un an que l'iPad Mini n'a pas vu de nouveau modèle : l'iPad Mini de 6e génération reste ainsi sous puce A15 Bionic, et cela pourrait durer... Car en coulisses, il se murmure qu'Apple aurait tout simplement pour plan d'abandonner cette gamme de produits.

L'iPad Mini remplacé contre une tablette pliable

Selon des rumeurs rapportées par le site Elec, les ventes d'iPad Mini ne seraient pas au beau fixe, cannibalisées par les ventes d'iPhone aux dimensions de plus en plus généreuses, ou même du MacBook Air, qui connait une seconde jeunesse depuis l'arrivée des puces Apple Silicon.

Apple envisagerait ainsi le lancement d'un nouveau produit sur le marché qui se présenterait comme une tablette à écran pliable. Cela se passera l'année suivant le lancement de l'iPad OLED, soit en 2025. La tablette en question afficherait un format 10 pouces . En parallèle, on apprend également qu'Apple planche sur un écran 20 pouces pliable qui pourrait s'intégrer aux prochains MacBooks Pro.

Il reste difficile d'en savoir plus à l'heure actuelle, mais Apple ne devrait pas sortir de nouvelle version d'iPad Mini avant de remplacer complètement le produit par un autre.