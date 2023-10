Cette fois-ci, Apple Music y échappe, tout comme iCloud+ et Apple Fitness+, mais comme l'année dernière à cette même période, Apple procède à des hausses de tarifs pour plusieurs de ses services. Elles touchent Apple TV+, Apple Arcade - ce qui est une première - et l'abonnement Apple One.

Pour Apple TV+, l'abonnement mensuel était passé fin 2022 de 4,99 € à 6,99 €. Avec le déploiement en cours, Apple TV+ sera à 9,99 € par mois. Pour Apple Arcade, ce sera un tarif de 6,99 € par mois, au lieu de 4,99 € par mois précédemment.

La hausse est mécanique (ou presque) pour l'abonnement tout-en-un Apple One qui comprend plusieurs services. Les abonnements Individuel, Famille et Premium seront ainsi proposés à respectivement 19,95 €, 25,95 € et 34,95 € par mois. Au préalable, ils étaient respectivement à 16,95 €, 22,95 € et 31,95 € par mois.

Apple aurait pu dire… c'est comme ça

Dans une réaction obtenue par 9to5Mac, le groupe de Cupertino confirme des hausses de prix aux États-Unis et pour plusieurs marchés internationaux qui débutent à partir d'aujourd'hui. Les abonnés actuels seront concernés dans les 30 jours au plus tard, à la date du prochain renouvellement.

" Nous nous efforçons d'offrir les meilleures expériences possibles à nos clients en ajoutant constamment à nos services du divertissement et du contenu de haute qualité, et des fonctionnalités innovantes. "

Apple précise que les prix des abonnements augmentant pour Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et Apple One. Apple News+ n'est toutefois pas disponible dans un pays comme la France.