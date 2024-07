C'est une nouvelle fois l'analyste Ming-Chi Kuo que l'on doit cette indiscrétion : Apple travaillerait sur des Airpods intégrant une caméra, mais pour quoi faire ?

Les écouteurs en question ne sont attendus que pour 2026, mais selon l'analyste, Apple plancherait sur une nouvelle version d'Airpods dotés d'une caméra, qui viendraient ainsi en appui au casque Vision Pro.

Cette année, Apple est déjà attendu avec non pas une, mais deux nouvelles paires d'Airpods, dont une proposée à moins de 100$ pour se rendre plus accessibles, et une orientée Premium.

La prochaine génération ne sortira ensuite pas avant 2026 et embarquerait une caméra infrarouge qui permettrait la prise en charge de "gestes dans l'air" pour les contrôler sans avoir à les toucher. Il suffirait ainsi de réaliser certains signes avec la main pour piloter les dispositifs en contrôler ainsi le volume, la pause, la lecture...

Ces Airpods seraient également lancés en marge d'un nouveau casque de réalité mixte plus abordable, la caméra des Airpods pourrait alors servir les commandes du casque en question.