Le lancement des AirPods Pro 3, censés être les écouteurs les plus sophistiqués d'Apple, vire au cauchemar pour certains.

Sur les réseaux sociaux et Reddit, les témoignages d'utilisateurs se multiplient, photos à l'appui, montrant des écouteurs tachés de sang et des plaies ouvertes dans les oreilles. Le "Bloodgate" est lancé.

Que se passe-t-il exactement avec ces AirPods Pro 3 ?

Des dizaines d'utilisateurs rapportent une douleur intense après une utilisation prolongée des nouveaux AirPods Pro 3. Le problème semble systématiquement localisé au même endroit : un point de pression sur le cartilage près de l'ouverture du conduit auditif (le tragus). Certains ont d'abord cru à des boutons ou une simple irritation, avant de découvrir des coupures ou des plaies ouvertes.





Un utilisateur sur Reddit, se disant professionnel de santé, a identifié ces lésions comme des blessures par pression de stade 2, causées par une pression constante qui limite la circulation sanguine.

Le nouveau capteur de fréquence cardiaque est-il le coupable ?

Tous les regards se tournent vers la principale nouveauté de ce modèle : le capteur de fréquence cardiaque. Ce composant, un cercle noir sur la face interne, a besoin d'un contact ferme avec la peau pour fonctionner. Selon les victimes, ce capteur créerait un point de pression fixe et douloureux, peu importe la taille de l'embout en silicone utilisée.





Le problème est aggravé par une chaleur notable émise par le capteur lors du suivi continu, ce qui pourrait irriter la peau.

Comment Apple réagit-il à ce "Bloodgate" ?

La réponse d'Apple est pour l'instant confuse et incohérente. Des utilisateurs qui se sont rendus en Apple Store se sont vu répondre qu'il n'y avait "aucun défaut de fabrication". Un retour a même été refusé pour des "raisons d'hygiène". D'autres, passant par le support en ligne, ont réussi à obtenir un échange.





Apple n'a pas encore officiellement commenté le "Bloodgate", qui soulève des questions sur une possible variation dans la fabrication (certains capteurs dépassant plus que d'autres).

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les solutions si mes AirPods Pro 3 me font mal ?

Des utilisateurs recommandent de changer la méthode d'insertion (tourner légèrement l'écouteur), d'essayer des embouts de tailles différentes ou de faire des pauses (sessions de 30-60 min). D'autres appliquent une barrière (pansement hydrocolloïde) sur la zone de contact.

Le capteur de fréquence cardiaque peut-il être désactivé ?

Oui, il est possible de désactiver le suivi continu de la fréquence cardiaque dans les réglages pour réduire la chaleur émise, ce qui peut atténuer l'irritation.

Est-ce un problème répandu ?

Il est difficile de mesurer l'ampleur exacte. Ce n'est pas aussi massif que l'Antennagate, mais le nombre de rapports augmente et le caractère identique des blessures (même localisation) suggère un défaut de conception plutôt qu'un simple problème d'ajustement personnel.