Dans le cadre de mesures visant à renforcer la sécurité en ligne des mineurs qui utilisent ses appareils, Apple annonce que plus tard cette année, les parents disposeront d'un nouveau moyen de fournir aux développeurs des informations sur l'âge de leurs enfants.

« Cela permettra aux parents d'aider les développeurs à offrir une expérience adaptée à l'âge dans leurs applications, tout en protégeant la vie privée des enfants », écrit Apple dans un livre blanc (PDF) intitulé « Helping Protect Kids Online ».

Une tranche d'âge et sous le contrôle parental

Le cas échéant, les parents pourront autoriser leurs enfants à partager la tranche d'âge associée à leurs comptes Enfant avec les développeurs d'applications. Il n'y aura pas de divulgation d'une date de naissance exacte et l'aval des parents sera donc nécessaire.

« Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les parents auront encore plus de contrôle et les développeurs disposeront d'un autre moyen d'identifier et de protéger les enfants dans leurs applications », assure Apple qui insiste sur le principe de la minimisation des données et le recueil du strict nécessaire.

La fonctionnalité repose sur une nouvelle API dénommée Declared Age Range qui est très encadrée. Pour Apple, il n'est pas question de rendre obligatoire la vérification de l'âge au niveau de l'App Store, ce qui irait à l'encontre de son approche de minimisation des données.

« Même si seule une fraction des applications sur l'App Store peut nécessiter une vérification de l'âge, tous les utilisateurs devraient nous communiquer leurs informations personnelles sensibles d'identification, qu'ils souhaitent ou non utiliser l'une de ces applications. »

Des recommandations d'âge remaniées dans l'App Store

Apple indique toutefois que d'ici la fin de cette année, les seuils de classification par âge seront mis à jour pour les applications de l'App Store. Il y aura cinq catégories, dont trois pour les adolescents : 4+, 9+, 13+, 16+ et 18+.

Selon Apple, les utilisateurs auront une compréhension plus granulaire de la pertinence d'une application, tandis que les développeurs pourront évaluer leurs applications de manière plus précise.

« Pour aider à faire des choix encore plus éclairés, nous soulignerons si les applications contiennent du contenu généré par les utilisateurs ou des fonctionnalités publicitaires qui peuvent avoir un impact sur la présence de contenu inapproprié à l'âge. »