Si les mesures américaines visant à faire couler le navire Huawei en Occident a largement porté ses fruits, ce n'est pas vraiment le même son de cloche en Chine, et c'est Apple qui en fait les frais.

Le marché Chinois est traditionnellement très porteur pour Apple qui a profité de l'évolution du niveau de vie global dans le pays pour réussir à y installer un parc confortable d'iPhone et iPad.

Mais depuis le lancement de son iPhone 15, la situation est préoccupante et les ventes en berne... Nous avions déjà vu Apple procéder à un premier réajustement tarifaire pour tenter de séduire plus de chinois, mais rien n'y fait et les concurrents locaux continuent d'être préférés à la marque américaine.

Huawei, Honor, Vivo et Xiaomi sont largement devant Apple en Chine et pour limiter l'hémorragie, la firme de Cupertino lance une deuxième campagne de réduction de prix de ses appareils.

Avec une part de marché de moins de 15,7% en mars 2024 contre 20,2% l'année passée, Apple doit réagir rapidement pour éviter de se faire distancer. D'autant que pendant ce temps, Huawei reprend du poil de la bête grâce à un excellent Mate 60 Pro lui permettant d'atteindre 15,5% de parts de marché.

Au mois de février, Apple procédait déjà à des réductions importantes avec jusqu'à 150€ de moins sur l'iPhone 15 Pro Max 1To... Désormais la marque double les remises et on peut ainsi trouver ses iPhone 300€ moins cher qu'au lancement initial.

L'iPhone 15 Pro Max 256 Go proposé en Chine profite ainsi d'une baisse de 260€. L'iPhone 15 128 Go standard est désormais proposé l'équivalent de 585€ en Chine contre 765€ au lancement, et 959€ en France...

Visiblement, Apple est capable de rogner sur ses marges lorsque le marché l'encourage à le faire... Situation qui ne devrait malheureusement pas se répéter ailleurs qu'en Chine au plus grand désarroi des utilisateurs.