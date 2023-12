C'est un petit appareil qui fait beaucoup parler depuis des mois : le Flipper Zero suscite énormément l'intérêt des bidouilleurs en tout genre. Il s'agit d'un petit boitier doté d'un écran et de boutons, entièrement programmable et qui dispose d'une véritable trousse à outils associée à différents modules de communication proposant de pirater une grande variété d'appareils.

Et depuis quelques mois, le Flipper Zero s'est particulièrement attaqué à l'iPhone : il était possible de bombarder les appareils d'Apple avec des requêtes Bluetooth pour les rendre inutilisables ou les faire redémarrer. Le Flipper Zero exploitait ainsi le protocole d'appairage simplifié d'Apple qui visait à accélérer la synchronisation des smartphones avec certains accessoires comme des AirPods ou AirTags.

Les utilisateurs d'AirPods pouvaient ainsi déjà recevoir des notifications d'écouteurs ne leur appartenant pas lorsqu'un autre utilisateur était à proximité, la fenêtre expliquant toutefois que l'alerte ne concernait pas les iPods de l'utilisateur.

Apple a remédié aux problèmes des attaques de Flipper Zero avec iOS 17.2 disponible depuis le 11 décembre dernier. Il semble qu'Apple a tout simplement modifié la fréquence à laquelle les demandes peuvent être adressées aux smartphones, empêchant ainsi le blocage des appareils.