Apple planche depuis des années sur un casque de réalité mixte, et ce, malgré un marché qui peine à décoller véritablement tant au niveau des particuliers que des professionnels.

On sait déjà que l'Apple Reality Pro a fait l'objet de plusieurs modifications et ajustements, et qu'Apple a dépensé des sommes folles pour intégrer toute l'électronique nécessaire au traitement des données dans son casque. On sait également que le dispositif ne sera pas donné : il s'orientera vers les professionnels ou utilisateurs fortunés.

Un casque à 3000 euros pour du fitness et du sport

Fallait-il encore qu'Apple dévoile l'orientation principale de son casque : avoir un casque de réalité mixte, c'est bien, mais pour quoi faire ? La plateforme d'Apple n'est pas véritablement propice au jeu vidéo à part sur mobile, et il est impensable de proposer un casque facturé plus de 3000 euros pour de simples jeux iOS...

Finalement, on apprend donc que pour séduire les foules, le casque d'Apple misera surtout sur le fitness et le sport. Des informations repérées au sein de l'application Apple TV indiquent qu'il sera possible d'afficher certains contenus et notamment des environnements virtuels comme des zones désertiques, des villes, un ciel d'orage... Le logiciel évoque même la possibilité d'afficher des avatars en 3D pour proposer des discussions virtuelles.

Le casque Reality Pro devrait miser beaucoup sur les fonctions de sport et fitness avec la possibilité de se propulser dans une salle virtuelle avec son propre coach.

Il serait également possible de profiter de vues immersives dans diverses compétitions de sport : se mettre en vue casque lors des courses de F1, s'inviter au milieu d'un terrain de foot et survoler ce dernier, participer à des retransmissions en réalité virtuelle de matchs de NBA.

Reste à savoir si tout cela justifiera l'investissement de 3000 euros évoqués pour l'achat du casque.