La censure frappe à nouveau l'App Store. Apple a confirmé mardi avoir retiré Blued et Finka, deux des applications de rencontres homosexuelles les plus populaires de Chine.

Cette décision n'est pas une initiative d'Apple, mais un ordre direct de Pékin, via l'Administration du cyberespace de Chine (CAC). Les applications ont également disparu des stores Android locaux ce week-end.

Quelles sont les applications visées ?

Les applications retirées sont Blued et Finka. Elles appartiennent au même groupe basé à Hong Kong. Blued, en particulier, est un acteur majeur, revendiquant 49 millions d'inscrits en 2020.

Un porte-parole d'Apple a confirmé : "À la suite d'un ordre de l'Administration du cyberespace de Chine, nous avons retiré ces deux applications uniquement de la boutique chinoise". C'est une censure ciblée.

Pourquoi la Chine a-t-elle exigé ce retrait ?

Cette action s'inscrit dans une répression croissante contre la communauté LGBTQ+ en Chine, intensifiée sous la présidence de Xi Jinping. Le régulateur (CAC) avait lancé en septembre une campagne de deux mois contre les contenus véhiculant "une vision négative de la vie".

Ce n'est pas un acte isolé. L'application Grindr avait déjà été retirée des boutiques chinoises en 2022, juste avant les JO d'hiver de Pékin.

Quelle est la position d'Apple ?

Apple est prise en étau. L'entreprise a simplement déclaré : "Nous respectons les lois des pays dans lesquels nous opérons".

Cette obligation de se conformer aux lois locales met la firme de Cupertino dans une position délicate. La Chine est un marché clé et un hub de fabrication essentiel. Mais cette obéissance force Apple à agir contre ses propres valeurs, publiquement défendues par son PDG, Tim Cook, qui a fait son coming-out pour promouvoir l'égalité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces applications sont-elles disponibles ailleurs ?

En partie. La version internationale de Blued, nommée HeeSay (revendiquant 54 millions d'utilisateurs LGBTQ+ mondiaux), reste disponible hors de Chine. Une version "light" de Blued serait encore sur l'App Store chinois. Finka, en revanche, avait déjà été retiré des stores non chinois par son développeur.

L'homosexualité est-elle illégale en Chine ?

Non. L'homosexualité a été décriminalisée dans les années 1990. Cependant, le mariage entre personnes de même sexe n'est pas reconnu. Les autorités censurent régulièrement les événements, les comptes sur les réseaux sociaux et les contenus liés à la communauté.