Apple met officiellement fin au support de son application de création vidéo Clips. Une décision qui semblait inévitable pour cet outil créatif qui est progressivement tombé dans l'oubli et a bénéficié d'une ultime petite mise à jour l'année dernière.

Le groupe de Cupertino précise que l'application Clips n'est désormais plus mise à jour et n'est plus disponible au téléchargement pour les nouveaux utilisateurs. Une annonce qui marque la fin d'une application lancée en 2017, avec pour ambition de simplifier la création de vidéos courtes et amusantes, spécifiquement pensées pour un partage rapide sur les réseaux sociaux.

Quelle était la promesse initiale de Clips ?

À son lancement en 2017, l'application était positionnée comme la réponse d'Apple à la vague déferlante des contenus éphémères popularisés par Snapchat et Instagram.

Pour un partage sur des plateformes, l'outil offrait une boîte à outils simple pour assembler des photos et des vidéos, en y ajoutant filtres, emojis et musiques. Par la suite, Apple a enrichi son application avec des fonctionnalités de réalité augmentée et des possibilités de montage plus poussées.

L'objectif était de proposer un écosystème créatif maison, permettant de valoriser les capacités des iPhone tout en offrant une alternative aux plateformes sociales dominantes de l'époque.

La marche à suivre pour les utilisateurs existants

Pour les personnes ayant déjà téléchargé l'application, celle-ci reste fonctionnelle sur les versions actuelles d'iOS et iPadOS. Apple assure même qu'il est possible de la retélécharger depuis l'historique d'achats d'un compte.

Cependant, l'absence de mises à jour futures la met à l'écart des évolutions du système d'exploitation, et lui met une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En conséquence, Apple recommande vivement aux utilisateurs de sauvegarder leurs projets.

Une page d'aide d'Apple détaille la procédure pour enregistrer les vidéos Clips dans la photothèque ou un autre emplacement, avec ou sans les effets appliqués. Cette précaution garantit qu'elles ne seront pas perdues si l'application venait à cesser de fonctionner.

Un désintérêt d'Apple pour Clips

Le déclin de Clips s'explique par plusieurs facteurs. Depuis quelques années, les mises à jour s'étaient raréfiées, se limitant principalement à des corrections de bugs, signe d'un désintérêt progressif de la part d'Apple.

En outre, le concept d'une application centrée sur le montage de séquences réelles a probablement pris du plomb dans l'aile à l'ère de l'IA générative et de la concurrence d'outils tels que Sora d'OpenAI.

Pour l'avenir, Apple oriente ses utilisateurs vers des solutions plus robustes du type iMovie, tandis que des alternatives tierces telles que InShot, VN Video Editor ou GoPro Quik sont également mentionnées en tant qu'options.