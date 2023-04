Apple se lance dans les solutions d'épargne et annonce un compte d'épargne rémunéré qui pourrait séduire nombre d'utilisateurs.

Pour l'instant, l'offre n'est accessible qu'auprès des détenteurs américains d'Apple Card avec une rémunération annoncée à 4,15%. Il devient ainsi possible de faire fructifier les récompenses accumulées au fil de programmes de "cash back".

Ces remboursements partiels des achats effectués chez Apple et partenaires de la marque, réglés avec l'Apple Card, s'accumulent et profitent ainsi d'une valorisation supplémentaire de 4,15%. Outre les économies avancées par Apple pour les achats avec l'Apple Card, la marque se vante désormais de faire véritablement gagner de l'argent à ses clients.

Apple s'est associée avec Goldman Sachs pour proposer son offre présentée avec un taux de rémunération " dix fois plus élevé que la moyenne nationale". Un slogan qui ne vaut qu'aux USA puisque rappelons qu'en France, le Livret A à récemment repris des couleurs en s'affichant à 3% et que le LEP (Livret d'épargne populaire) profite d'un regain d'intérêt avec son taux de rémunération à 6,1%, supérieur à celui de l'inflation.

Pour le géant américain, il s'agit une nouvelle fois de tenter d'orienter les clients vers ses services en diversifiant un peu plus son offre. La marque réalise de moins en moins de bénéfices sur la vente de matérielle qui ne sert plus désormais qu'à faire entrer une base de clientèle dans son écosystème pour lui vendre plus facilement du service. Apple avait ainsi récemment lancé son service de paiement fractionné pour certains clients avec la possibilité d'échelonner plus facilement ses factures de 50 à 1000 dollars en 4 paiements sur 6 semaines sans intérêt ni dossier.