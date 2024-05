C'est une des particularités de nos smartphones : ils ont tendance à se présenter comme de véritables couteaux suisses à multiplier les usages, et remplacent de plus en plus certains objets du quotidien. Parmi ceux-ci : le réveil matin est largement remplacé par les alarmes programmables sur nos smartphones avec l'avantage d'en choisir la sonnerie et de les gérer plus facilement en les activant uniquement pour certains jours, ou en leur associant un message.

C'est aussi pourquoi, lorsqu'un bug intervient, la situation peut se montrer particulièrement agaçante... Et c'est justement le cas sur certains iPhone dernièrement.

Apple vient ainsi de confirmer l'existence d'un bug localisé au niveau des alarmes d'iOS. Il arrive ainsi que l'iPhone des utilisateurs refuse tout simplement de sonner pour les alarmes programmées... Certains utilisateurs rapportent des comportements différents : une seule alarme parmi plusieurs se voudrait fonctionnelle tandis que chez d'autres, aucune ne fonctionne...

La marque a confirmé qu'un correctif était en préparation sans aucune date précise de déploiement pour l'instant. Il apparait également qu'aucune manipulation n’est à même de corriger le tir en attendant, et que tous les iPhone ne sont pas concernés de la même façon par ce bug.