Conformément aux informations rapportées récemment par Bloomberg, c'est donc bien le 12 septembre prochain qu'Apple tiendra sa fameuse Keynote destinée à officialiser et présenter dans les détails sa nouvelle génération d'iPhone.

La majorité de la conférence sera donc dédiée aux différents iPhone 15. Rappelons que nous en attendons 4 variantes : iPhone 15, iPhone 15Plus, iPhone Pro et iPhone Pro Max.

L'événement est programmé à 19heures heure de Paris et il se déroulera au coeur de l'Apple Park, siège de la firme à Cupertino. Apple a déjà partagé du visuel pour cette keynote qui est baptisée "Rêvélation", la marque s'apprête donc à nous vendre du rêve avec ses nouveaux appareils...

Cette nouvelle génération d'iPhone inaugurera la nouvelle puce maison Apple A17 Bionic gravée en 3 nm, un nouveau capteur photo avec une nouvelle lentille principale, une nouvelle version d'iOS ainsi qu'une encoche Dynamic Island qui s'installera sur les 4 modèles. On devrait également découvrir plus en profondeur le nouveau châssis en alliage de titane sur la gamme Pro, et l'arrivée très attendue du fameux port de recharge USB-C.

En marge de l'iPhone 15, Apple en profitera également pour présenter ses nouvelles générations d'Apple Watch, ses montres connectées dont le succès ne faiblit pas depuis le lancement de la toute première version.