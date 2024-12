Selon de nouvelles rumeurs rapportées par l'expert Mark Gurman, Apple chercherait à réintégrer une connexion cellulaire à ses Mac... Une idée qui n'est pas nouvelle, mais qui pourrait se concrétiser alors que la marque est déjà leader sur la technologie de l'E-Sim au sein de ses iPhone et que le groupe maitrise de plus en plus la production de modems maison.

Si les rumeurs se confirment, un premier MacBook doté d'une connexion cellulaire pourrait voir dès 2026... Apple aurait dans l'idée d'attendre de produire sa deuxième génération de modems afin de profiter de débits plus importants.

Cette fonctionnalité est permise par l'intégration de l'architecture Apple Silicon qui rapproche les Mac des Ipad Pro. Qui plus est, proposer une telle option au sein de ses Mac en les présentant comme des appareils toujours plus indépendants permettraient sans doute à Apple de séduire davantage de professionnels. Reste à savoir combien sera proposée l'option et si Apple ira jusqu'à imposer des abonnements spécifiques en partenariat avec les opérateurs.