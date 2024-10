Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman de Bloomberg partage des confidences d'employés actuels d'Apple sur un sujet pour le moins sensible : l'intelligence artificielle.

Apple a énormément (trop?) misé sur l'intelligence artificielle qui s'invite au coeur de ses nouveaux iPhone... Une stratégie qui n'a pas encore payé pour la firme, puisque la vente de ses derniers iPhone ne décolle pas, du fait d'un retard sur le lancement d'Apple Intelligence, le plateforme dopée à l'iA.

Et comme avec la gestion de la 5G par le passé, Apple n'a pas fait le choix de miser sur son propre modèle d'intelligence artificielle, mais de recourir aux services des autres, notamment Google Gemini et un partenariat poussé avec OpenAI via ChatGPT.

Cela s'explique simplement : en interne, il se dit qu'Apple accuse un retard considérable sur le sujet, au moins deux années. ChatGPT se montre entre 25 et 30% plus performant que Siri et le modèle d'IA développé en interne ne lui arriverait encore pas à la cheville...

Apple avait pourtant pris de l'avance en lançant Siri sur le marché il y a quelques années, sans pour autant investir suffisamment dans son développement alors qu'Amazon, Microsoft et Meta se sont lancés pleinement dans le développement des iA génératives.

Il faudra attendre 2026 pour voir le modèle d'intelligence artificielle d'Apple s'installer dans l'écosystème de la marque. D'ici là, les services liés à l'iA seront bien plus nombreux et les fonctionnalités bien plus poussées qu'actuellement.