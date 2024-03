La position de domination d'Apple sur le marché chinois n'aura pas duré très longtemps. En 2023, la marque s'imposait comme le numéro un de la vente de smartphones en Chine, mais depuis le lancement des iPhone 15, la situation basculait dangereusement...

Car avec le lancement de l'iPhone 15 et ses variantes sur le marché chinois, Apple fait face à quelques complications : les appareils ne rencontrent pas le succès attendu. Au point de contraindre la marque à une réaction inédite : Apple a diminué le prix de ses appareils pour tenter de séduire plus de chinois, visiblement en vain.

Depuis ce début d'année, il faut creuser dans le classement des fabricants pour retrouver la marque : Apple a cédé sa place de leader, et a même plus largement quitté le trio de tête.

Le marché chinois est énorme, c'est même le plus grand au monde : 1,4 milliard de clients potentiels et 900 millions d'utilisateurs équipés d'un smartphone. Mieux encore, le smartphone est au coeur de la vie des Chinois puisqu'il sert un peu à tout, et stocke depuis longtemps déjà les cartes d'identité, sert de moyen de paiement... Il est donc un outil devenu indispensable pour les usagers.

Sur les 6 premières semaines de 2024, les ventes d'iPhone auraient chuté de 24%. Une situation qui s'explique par plusieurs faits : des prix trop élevés, un protectionnisme patriotique, mais surtout la montée en puissance et le retour d'acteurs locaux comme Huawei, Xiaomi, OnePlus ou encore Honor...

Ces constructeurs chinois prennent le marché à contre sens avec des propositions solides à des prix plus attractifs et contenus. Ainsi, Huawei parvient à concurrencer Apple sur le segment du très haut de gamme, tandis que Vivo a pris la tête du marché chinois avec des références en pagaille.

Plus globalement, les analystes évoquent un phénomène qu'Apple redoute : après avoir bien vendu son iPhone 14, le peu de nouveautés proposées par l'iPhone 15 a scellé son destin sur le marché. Apple ne représente ainsi plus que 16% de parts de marché, contre 18% pour le leader Vivo, suivi par Huawei avec 17% et Honor avec 16%.