Apple souhaite faire de Carplay un environnement plus largement accessible aux constructeurs, et l'imposer pourquoi pas, comme un système par défaut. Au lieu d'une simple application permettant de connecter son iPhone, Carplay devient désormais un véritable environnement proposé aux constructeurs avec la possibilité de personnaliser les différents éléments.

La marque américaine souhaite ainsi séduire les constructeurs automobiles en leur proposant un environnement qu'ils pourront plus simplement personnaliser. Et cela passe par la prise en charge de toutes les configurations d'écrans, des plus petits aux plus grands, écrans multiples et ultra large...

Les constructeurs pourront ainsi librement exploiter les écrans de leurs véhicules et y afficher ou non certains éléments. Il sera ainsi possible de séparer l'affichage pour mieux répartir les fonctionnalités et proposer par exemple un tableau de bord épuré, et des informations annexes sur une tablette centrale ou un bandeau.

Le nouveau Carplay accueille également de nouvelles applications par défaut comme l'appli Véhicule qui permet d'accéder aux paramètres du véhicule en lui-même, ou encore Clima qui se chargera de la gestion de la climatisation et ventilation.

Apple a également prévu des alertes personnalisées au sein de son OS : les constructeurs pourront ainsi intégrer des notifications dans le système pour ajouter des informations sur l'état de charge par exemple, ou la détection d'une panne ou comportement anormal.

Apple relance donc ici une véritable opération séduction du côté des constructeurs dans une situation plutôt critique : plusieurs constructeurs ont récemment annoncé ne plus s'orienter vers CarPlay pour leurs prochains véhicules, justement parce que l'OS nécessite des accès de plus en plus profonds au niveau des véhicules, et que les marques ne souhaitent pas laisser Apple accéder à l'ensemble de leurs capteurs ou jauges. Il s'agit avant tout pour les fabricants d'anticiper la question de la responsabilité en cas d'accident lié à la lecture des capteurs en question.