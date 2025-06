Ce n'est pas une surprise, tant la réaction d'Apple avait été virulente après les mesures d'interopérabilité imposées par la Commission européenne en vertu du règlement DMA sur les marchés numériques. Le groupe de Cupertino les conteste et a décidé de faire appel.

« Chez Apple, nous concevons nos technologies pour qu'elles fonctionnent parfaitement ensemble, afin d'offrir l'expérience unique que nos utilisateurs apprécient et attendent de nos produits. Les exigences d'interopérabilité de l'UE menacent ce fondement, tout en créant un processus déraisonnable, coûteux et freinant l'innovation », déclare un porte-parole d'Apple (Wall Street Journal).

Apple indique avoir déposé un recours auprès du Tribunal de l'Union européenne et reproche à l'exécutif européen de l'obliger à partager des informations sensibles avec ses concurrents, au risque de mettre en péril la sécurité de ses clients européens.

Des fonctionnalités de connectivité d'iOS

À titre d'exemple, Apple souligne que des entreprises lui ont déjà demandé l'accès au contenu des notifications et à l'historique complet de tous les réseaux Wi-Fi enregistrés sur les appareils de ses utilisateurs, alors qu'Apple ne consulte pas de telles informations.

Les exigences d'interopérabilité formulées par la Commission européenne recouvrent neuf fonctionnalités de connectivité iOS utilisées pour des appareils connectés comme des montres, des écouteurs ou des téléviseurs.

Elles comprennent notamment l'affichage des notifications, les connexions Wi-Fi Direct et NFC, en plus de l'appairage. Le but recherché est de permettre aux fabricants d'appareils et aux développeurs d'applications d'accéder plus facilement aux fonctionnalités de l'iPhone qui interagissent avec les appareils.

L'ombre de Meta plane pour Apple

Du point de vue d'Apple, une telle interopérabilité aurait pour effet pervers de compromettre la vie privée des utilisateurs et la sécurité de leurs appareils. Un abus des dispositions d'interopérabilité du DMA afin d'accéder à des données sensibles.

Fin 2024, Apple n'avait pas caché des préoccupations en la matière, n'hésitant pas à citer le cas de Meta particulièrement gourmand en demandes d'interopérabilité.