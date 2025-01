Selon des rumeurs se voulant de plus en plus insistantes, Apple serait sur le point de proposer une nouvelle souris pour ses MacBooks et Macs avec un modèle qui remplacera la vivement critiquée souris actuelle lancée en 2009.

La rumeur voir loin puisque cette nouvelle souris ne devrait pas sortir avant 2026. Elle répondra aux critiques soutenues qui entourent la Magic Mouse au niveau de sa conception misant davantage sur le design que sur l'ergonomie.

Depuis son lancement, la Magic Mouse d'Apple est pointée du doigt pour les douleurs qu'elle peut infliger aux utilisateurs sur de longues durées, tout comme son port de recharge situé au-dessous du périphérique, ce qui empêche de l'utiliser pendant la recharge... Apple avait pourtant misé sur de la recharge rapide et une grande autonomie, mais ce point est souvent mis en avant par les professionnels.

Selon Bloomberg, la prochaine Magic Mouse verra ainsi son port de recharge être déplacé vers l'avant pour permettre l'utilisation pendant la charge. Elle devrait également offrir sur un design plus en phase avec son usage avec une prise en main plus confortable.

Pour proposer quelques innovations, la souris devrait embarquer de nouvelles commandes tactiles, vocales et gestuelles.

Le lancement serait prévu en 2026, conjointement au nouveau MacBook Pro LED doté d'une puce M6.