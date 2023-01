The Information a mis la main sur des documents via une source visiblement très bien informée des projets d'Apple. Des documents qui évoquent le casque de réalité mixte qu'est en train de préparer la firme de Cupertino.

Tout comme les fuites et rumeurs l'évoquaient déjà, Apple prépare un casque pour le moins sérieux qui devrait se démarquer du marché par ses performances annoncées comme exceptionnelles.

Attendu cette année, le produit devrait permettre à Apple de s'inviter sur un nouveau marché et de piocher dans les secteurs industriels, bureautique, et du divertissement ainsi que jeu vidéo. Des secteurs qu'Apple pourrait ainsi rendre captif avec un écosystème complet et de nouveaux logiciels et services...

The Information détaille ainsi comment le Technology Development Group, l'équipe en charge du projet, a façonné le casque qui pourrait être baptisé Reality Pro.

Le casque devrait proposer un design ressemblant à celui d'un masque de ski et misera sur l'aluminium, le verre et la fibre de carbone pour associer légèreté et solidité. On évoque une foule de capteurs et caméras, mais ces derniers seront camouflés et quasi invisibles pour l'utilisateur.

Il sera question de réalité mixte soit de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dont la bascule se fera via une molette physique. Les interactions seront principalement proposées via des gestes et du suivi oculaire, mais Apple prévoirait également une baguette et un dé à coudre magiques comme contrôleur physique.

On devrait profiter d'un système d'ajustement automatique et motorisé de l'écartement des lentilles en fonction de la pupille de l'utilisateur. La puissance serait telle que le casque aurait besoin d'une batterie externe qui pourrait être attachée à la ceinture.

Il sera bien entendu d'associer certains accessoires de la marque avec le casque comme les Airpods Pro, mais pas forcément les accessoires d'autres constructeurs du fait d'une connexion sans fil spécifique et de problèmes de latence.

Pas deux, mais trois écrans

Pour l'interne, Apple prévoit deux écrans 4K, soit un par oeil pour une définition 8K. Les écrans seront fournis par Sony et il s'agira de dalles Micro OLED pour plus de finesse et un champ de vision annoncé à 120 degrés. Pour les porteurs de lunettes à verres correctifs, il serait possible d'ajouter des verres via un système aimanté.

Un troisième écran serait également intégré à l'extérieur du casque pour afficher les expressions du visage du porteur du casque et des interactions visant à ne pas couper totalement l'utilisateur de son entourage.

Concernant les caméras, on devrait en trouver 12, mais certaines seront tournées vers l'utilisateur notamment pour assurer le suivi oculaire, mais également pour proposer du rendu fovéal, soit une amélioration localisée des graphismes et de l'image au point d'observation de l'utilisateur tout en diminuant la qualité de la zone périphérique.

Le casque embarquera également divers capteurs LIDAR à courte portée, des capteurs de lumière à profondeur de champ pour cartographier l'environnement de l'utilisateur et l'alerter des risques de collision éventuels.

Une puissance qui s'annonce colossale

Au coeur du casque, on devrait retrouver plusieurs puces contrairement à ce qui est actuellement proposé chez la concurrence qui mise sur un SoC unique.

Le casque d'Apple devrait miser sur un ISP qui sera dédié au traitement de l'image, actuellement désigné en interne sous le nom de code Bora.

Bora devrait ainsi gérer les images reçues par les caméras pour reproduire l'environnement de l'utilisateur en vidéo. Apple se serait rapprochée de SK Hynix pour développer des puces mémoires plus rapides dans le but de diminuer au maximum la latence entre l'affichage de l'image sur les écrans et les déplacements de l'utilisateur.

Une seconde puce qui se présente comme un SoC baptisé Staten se charge de son côté de gérer l'OS et l'ensemble des informations. Selon the Informant, il s'agirait de la puce M2 déjà abordée par le passé.

Quand et à quel prix ?

Selon certaines fuites, il était prévu que le casque sorte en 2022, mais le contexte mondial en a décidé autrement. De premiers casques auraient été assemblés dans les usines de Pegatron en début d'année dernière. Depuis, Apple s'attèle à améliorer son produit pour une sortie qui pourrait intervenir cette année puisque la validation technique aurait été signée par la marque.

Concernant le prix de l'appareil : il faudrait compter autour des 3000 dollars avec plusieurs configurations proposées aux acheteurs.