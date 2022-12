Pour son service de stockage iCloud, Apple annonce une protection avancée des données avec du chiffrement de bout en bout qui est étendu pour prendre en compte davantage de types de données. Ce sont ainsi 23 catégories de données qui bénéficient du chiffrement de bout en bout, au lieu de 14 avec le niveau de protection par défaut.

Le choix de l'activation de la protection avancée des données ajoutera notamment les sauvegardes iCloud, Notes et Photos. Apple souligne que les seules grandes catégories de données iCloud non couvertes par cette protection avancée sont iCloud Mail, les contacts et le calendrier pour des raisons d'interopérabilité avec les autres systèmes.

Le cas échéant, les données pourront uniquement être déchiffrées sur les appareils approuvés et de confiance. Apple ne disposera pas des clés nécessaires permettant de récupérer les données. Gage à l'utilisateur de configurer une méthode de récupération et éviter de perdre son précieux sésame.

En plus de la protection avancée des données pour iCloud

La protection avancée des données pour iCloud est disponible dans le cadre d'une bêta (Apple Beta Software Program) et sera proposée d'ici la fin de l'année pour les utilisateurs aux États-Unis. Le déploiement à l'échelle mondiale commencera début 2023.

Pour l'année prochaine, Apple annonce également Security Keys pour Apple ID afin de renforcer l'authentification à deux facteurs en exigeant une clé de sécurité physique, iMessage Contact Key Verification et par exemple des alertes en cas d'espionnage dans le cadre d'une attaque soutenue par un État.

En marge de ces annonces, Apple indique renoncer de manière définitive à son système qui devait aider à renforcer la protection des enfants contre les prédateurs. Une fonctionnalité d'analyse de toutes les photos que des utilisateurs veulent mettre sur iCloud avait suscité la controverse.

Une victoire pour l'EFF

" Nos équipes de sécurité travaillent sans relâche pour assurer la sécurité des données des utilisateurs. Avec iMessage Contact Key Verification, Security Keys pour Apple ID et la protection avancée des données pour iCloud, les utilisateurs disposeront de trois nouveaux outils pour protéger davantage leurs données et communications les plus sensibles ", déclare Craig Federighi, vice-président Software Engineering chez Apple.

En particulier pour la possibilité de chiffrement de bout en bout des sauvegardes iCloud, l'Electronic Frontier Foundation salue l'initiative d'Apple et clame une victoire.

" Les utilisateurs qui choisissent la protection avancée des données pour iCloud seront protégés même en cas de fuite de données dans le cloud, de demande du gouvernement ou d'une violation au sein d'Apple (par exemple, un employé malhonnête ", écrit l'ONG de protection des libertés sur Internet. L'accueil ne sera pas le même du côté des autorités…