La puce Apple M1 a marqué le début d'une stratégie Apple Silicon qui permet une bascule vers l'architecture ARM de l'ensemble des produits d'Apple, notamment les ordinateurs portables et de bureau, après plusieurs années à exploiter des processeurs x86.

Cela avait été l'occasion d'annoncer un iMac 24 pouces doté de la fameuse puce M1, lui assurant un design ultrafin et renouant avec les couleurs. Depuis, la puce Apple M2 a été annoncée en 2022 mais l'iMac n'a pas connu de mise à jour pour autant, contrairement à d'autres produits Apple.

Nouvel iMac 24 pouces, oui, mais l'an prochain

Certaines rumeurs laissent entendre qu'il pourrait être lancé en configurations M2 et M2 Pro d'ici la fin de l'année mais l'analyste Ming-Chi Kuo s'en tient à une arrivée d'un nouvel iMac 24 pouces en 2024 seulement.

Et il semble qu'il faudra d'abord attendre l'annonce de la puce Apple M3 gravée en 3 nm pour le voir débarquer. Avec 8 coeurs CPU, 10 coeurs GPU et une gravure affinée, le processeur ARM devrait faire grimper les performances et l'efficacité énergétique.

Il estime donc que la série iMac 24 sautera la génération Apple M2 pour passer directement au M3 avec un lancement en 2024, sans doute aux côtés d'autres équipements, à commencer par les MacBook et MacBook Pro.

Et même un grand iMac 32 pouces plus tard

Le même analyste affirme dans le même temps qu'un iMac 32 pouces serait en préparation. Il profiterait d'un affichage Mini-LED et pourrait constituer une nouvelle forme d' iMac Pro, le modèle 27 pouces attendu n'ayant finalement jamais vu le jour.

A la place, Apple a lancé le Mac Studio et l'écran Studio Display de 27 pouces qui pourrait lui aussi évoluer directement vers la puce Apple M3.

L'iMac 32 pouces pourrait profiter du design affiné introduit avec l'iMac et profitera éventuellement d'une déclinaison de la puce M3 si Apple maintient son cycle de lancement sur deux ans. Il ne serait toutefois pas attendu avant 2025.