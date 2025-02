Apple Invitations (ou Apple Invites) est une nouvelle application concoctée par Apple. Elle est disponible sur l'App Store et pour l'iPhone équipé d'iOS 18 ou version ultérieure, ainsi que sur le Web à l'adresse icloud.com/invites.

L'application permet aux utilisateurs de créer des invitations dans le but de rassembler des personnes à l'occasion d'événements. Si toute personne invitée peut répondre à un événement (même sans compte Apple), seuls les abonnés iCloud+ sont en capacité de créer des invitations.

Apple Invitations offre des fonctionnalités comme le partage d'invitations, la confirmation de présence, la contribution et la collaboration à des contenus.

Apple Plans, Météo, Apple Music, voire Apple Intelligence

Les invitations sont personnalisables grâce aux images de la bibliothèque photo de l'utilisateur ou avec des arrière-plans de l'application qui couvrent diverses thématiques pour coller au mieux aux types d'événements.

L'application s'intègre avec Apple Plans et Météo dans le but de fournir des informations pertinentes aux invités le jour de l'événement. Les participants ont l'opportunité de contribuer avec des photos et des vidéos dans un album partagé dédié à l'événement, ou encore avec des playlists Apple Music collaboratives.

Apple met également en avant le recours à Apple Intelligence et Image Playground (pas encore disponible en Europe) pour générer des images originales associées aux invitations, tandis que les outils d'aide à l'écriture serviront à trouver les tournures de phrase les mieux adaptées.

Apple insiste sur le contrôle

« Les hôtes ont un contrôle total sur leur expérience d'invitation », souligne Apple. Ils peuvent gérer leurs événements, partager des invitations avec un lien, consulter les confirmations de présence et choisir les détails qu'ils souhaitent inclure dans l'aperçu.

« Les participants contrôlent la manière dont les informations s'affichent pour les autres et ont la possibilité de quitter ou de signaler un événement à tout moment », ajoute le groupe de Cupertino.

S'il n'y a pas de limite pour le nombre d'événements à organiser, chaque événement autorise jusqu'à 100 personnes à inviter.