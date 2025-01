Alors que la sortie d'iOS 18.3 est proche, Apple publie de premiers chiffres concernant le taux d'adoption d'iOS 18 qui a déjà bénéficié de deux mises à jour (iOS 18.1 et iOS 18.2). Cette mouture du système d'exploitation est présente sur 68 % de tous les iPhone.

Le taux d'adoption monte à 76 % en se concentrant uniquement sur les iPhone plus récents qui ont été introduits au cours des quatre dernières années. Les chiffres d'Apple se basent sur les connexions à l'App Store au 21 janvier 2025.

Sur l'ensemble des iPhone actifs, 19 % utilisent encore iOS 17 et 13 % utilisent des versions antérieures d'iOS. Parmi les iPhone sortis ces quatre dernières années, 19 % fonctionnent avec iOS 17 et 5 % avec des versions plus anciennes d'iOS.

Pas ou peu d'effet Apple Intelligence

9to5Mac note que les chiffres pour l'adoption d'iOS 18 suivent une même trajectoire que l'adoption d'iOS 17 l'année dernière.

L'effet Apple Intelligence est difficile à évaluer en raison d'une compatibilité à partir de l'iPhone 15 Pro et d'un déploiement qui laisse pour le moment de côté l'Union européenne. En Europe, il faudra attendre la venue d'iOS 18.4 en avril prochain.

Du côte d'iPadOS 18, son taux d'adoption est de 53 % sur tous les iPad actifs et de 63 % sur les iPad sortis ces quatre dernières années. C'est aussi dans la lignée des chiffres d'iPadOS 17 l'année dernière.