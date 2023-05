Apple publie une mise à jour iOS 16.5. Elle est annoncée avec des améliorations, des correctifs importants et des mises à jour de sécurité pour l'iPhone. L'heure n'est définitivement plus à l'ajout de grosses nouveautés, ce qui n'est pas une surprise à ce stade de maturité pour iOS 16.

iOS 16.5 corrige un problème de réactivité de Spotlight, une absence du chargement des contenus de Podcasts dans CarPlay, ainsi qu'un problème de réinitialisation ou de synchronisation des réglages de Temps d'écran.

" Un nouveau fond d'écran Célébration Pride pour l'écran verrouillé vient honorer la communauté et la culture LGBTQ+. " En rappelant par ailleurs que le 17 mai était la journée mondiale d'action contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.

Sans concerner nécessairement un pays comme la France et pour Apple News, l'onglet Sports facilite l'accès aux articles, aux scores et aux classements des équipes et des ligues. Les scores et les horaires des fiches Mes Sports redirigent directement vers les pages des rencontres pour trouver des informations supplémentaires.

Trois vulnérabilités 0-day

Le menu des correctifs en matière de sécurité est copieux, avec près d'une quarantaine de vulnérabilités comblées. La mise à jour d'iOS est à appliquer sans tarder, sachant que trois vulnérabilités sont de type 0-day et en rapport avec le moteur de rendu WebKit.

CVE-2023-32409, CVE-2023-28204 et CVE-2023-32373 ont fait l'objet d'une exploitation active dans des attaques, alors qu'un patch idoine n'était pas disponible. CVE-2023-32409 permet notamment à un attaquant distant de s'échapper de la protection sandbox Web Content.

À noter qu'en début de mois, les vulnérabilités CVE-2023-28204 et CVE-2023-32373 avaient profité de la fonctionnalité Rapid Security Response pour une correction hors cycle et distincte des mises à jour classiques dans le cadre d'iOS 16.4.1(a). Cette année, Apple a déjà corrigé un total de six vulnérabilités 0-day.

Pour l'iPhone et les autres appareils Apple

La mise à jour iOS 16.5 n'arrive pas seule. C'est une série de mises à jour pour les systèmes d'exploitation d'Apple qui comprend iPadOS 16.5, macOS Ventura 16.4, watchOS 9.5 et tvOS 16.5.

Sans oublier des mises à jour pour des systèmes d'exploitation antérieurs : iOS 15.7.6, iPadOS 15.7.6, macOS Monterey 12.6.6, macOS Big Sur 11.7.7…