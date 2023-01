Après avoir équipé ses MacBook Air et Pro puis les iPad Pro, Apple a doté sa dernière tablette iPad Air d'une puce ARM Apple M1, rompant avec la traditionnelle puce Apple Ax dérivée des iPhone.

Jouant les passerelles entre les tablettes iPad d'entrée de gamme et les modèles plus premium chez les iPad Pro, le dernier modèle iPad Air a été lancé au printemps 2022 et reste une solide proposition polyvalente, à l'aise aussi bien pour de la productivité que du divertissement et du jeu mobile.

Elle profite d'un affichage Liquid Retina de 10,9 pouces dont la bordure est affinée grâce au déplacement du module de reconnaissance d'empreintes digitales Touch ID sur le bouton d'alimentation.

La tablette tactile en profite pour proposer une connectique USB-C, ce qui permettra d'y relier des périphériques, et l'on pourra aussi bien lui ajouter un Magic Keyboard qu'un stylet Apple Pencil de deuxième génération pour étoffer ses possibilités.

A l'arrière, on trouvera un simple capteur photo 12 mégapixels mais avec le support du Smart HDR 3 et une capacité d'enregistrement vidéo 4K. Normalement proposé à 789 €, la tablette iPad Air M1, en version WiFi , 64 Go de stockage et coloris gris sidéral, est proposée chez Amazon au prix spécial de 669 €, soit une réduction de 15% de son tarif.

L'iPad de 9ème génération aussi à prix réduit

Si l'iPad Air est déjà trop onéreux pour vos besoins, pas de panique : la tablette iPad de 9ème génération profite elle aussi d'un tarif abaissé. Plus ancienne et équipée d'une puce Apple Bionic A13, elle n'en reste pas moins idéale pour vous accompagner au quotidien.

Il propose un affichage Retina 10,2 pouces et peut être accompagné d'un Smart Keyboard et d'un stylet Apple Pencil de 1ère génération. Habituellement proposé à 439 € en version WiFi et 64 Go de stockage, on peut le trouver actuellement sur Amazon à 374 €, soit avec 15% de réduction, en coloris gris sidéral.

Le smartphone gaming Black Shark 4 à -30%

Pour du jeu sur Android, on peut se tourner vers le smartphone gaming Black Shark 4 qui reste une belle proposition avec son grand affichage 6,67 pouces AMOLED E4 avec rafraîchissement 144 Hz et ses gâchettes sur la tranche.

Le Black Shark 4 embarque le SoC Snapdragon 870 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui apportera une connectivité sans fil WiFi 6 et le support de la 5G. Pour sa batterie de 4500 mAh, la charge rapide de 120W permettra de regagner 100% d'autonomie en seulement 17 minutes !

Armé d'un triple capteur photo 48 mégapixels, le smartphone est également doté d'une interface spécifique avec optimisation des performances lors des sessions de jeu.

Le Black Shark 4 en version 12 / 256 Go est proposé sur Amazon au tarif spécial de 399 € au lieu de 579 €, soit une économie de 31%.