Comme prévu, Apple a dévoilé de nouvelles séries de tablettes tactiles durant son événement du 7 mai. La part du lion est donnée aux nouvelles tablettes iPad Pro qui intègrent une nouvelle génération de processeur Apple M4 moins d'un an après avoir lancé la puce Apple M3, et passent à une technologie d'écran OLED pour la première fois.

La firme de Cupertino n'oublie cependant pas son milieu de gamme en dévoilant non pas une mais deux tablettes tactiles iPad Air de nouvelle génération. Apple ajoute en effet au modèle 11 pouces une nouvelle variante dotée d'un affichage 13 pouces, toujours de type Liquid Retina et utilisable avec le stylet Apple Pencil...ou le nouveau stylet Apple Pencil Pro offrant retour haptique, rotation par gyroscope pour donner modifier le rendu du trait lorsque le stylet est incliné et pincement pour déployer une palette.

La firme donne ainsi plus de choix à sa tablette tactile qui peut toujours devenir un petit ordinateur d'appoint grâce à l'accessoire du dock / clavier Magic Keyboard. En format 13 pouces, elle se retrouve ainsi au niveau des PC portables compacts.

Apple M2, plus de puissance, plus de connectivités

Leur rôle principal reste celui d'une tablette tactile polyvalente utilisable pour le divertissement et la productivité et Apple les fait logiquement progresser du côté des performances en intégrant un processeur Apple M2 en remplacement de l'Apple M1.

Les gammes iPad s'en trouvent plus équilibrées et délimitées, avec deux tailles d'écran pour iPad Pro comme les iPad Air (OLED pour les premières, LCD IPS pour les secondes) et deux générations d'écart en matière de processeur (Apple M4 vs Apple M2).

Le passage à l'Apple M2 permet à la tablette iPad Air de progresser sur la connectivité sans fil en proposant du WiFi 6E (et de la 5G pour les variantes cellulaires) et du Bluetooth 5.3 tandis que le stockage débute désormais à 128 Go au lieu de 64 Go pour grimper jusqu'à 1 To.

Divertissement et productivité

La tablette propose en outre un capteur photo de 12 mégapixels à l'arrière avec capacité d'enregistrement 4K et un capteur photo avant 12 mégapixels pouvant enregistrer de la vidéo en 1080p.

La sécurité est assurée par son capteur Touch ID toujours logé dans le bouton d'alimentation situé sur la tranche supérieure et la tablette conserve ses quatre haut-parleurs pour le divertissement.

Lancées avec iPadOS 17, les tablettes iPad Air M2 démarrent à 719 € pour le modèle 11 pouces ou 969 € pour la version 13 pouces et grimpent jusqu'à 1349 € (ou 1519 € avec 5G) pour le modèle 11 pouces en 1 To et jusqu'à 1599 € (ou 1769 € avec la 5G) pour la variante 13 pouces en 1 To.

Les tablettes tactiles iPad Air M2 peuvent être précommandées dès à présent avec une disponibilité effective à partir du 15 mai 2024.