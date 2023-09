Apple croit toujours dans le marché des tablettes tactiles malgré la décroissance affichée depuis les épisodes de confinement liés à la pandémie et continue d'alimenter ses gammes de tablettes iPad en faisant des versions Pro des substituts de PC portable.

Parallèlement, tout en maintenant des tablettes iPad grand public et polyvalentes, la firme californienne ne semble pas avoir complètement abandonné le principe des tablettes compactes, représentées par le modèle iPad Mini.

iPad Mini 7 : un calendrier incertain

Une tablette tactile iPad Mini 7 serait donc toujours dans les cartons mais sa fenêtre de lancement reste incertaine. Espérée pour la fin de l'année puis attendue plutôt l'an prochain, Apple n'ayant pas prévu d'événement particulier en octobre, elle défie les prédictions, même si rien n'empêche une officialisation par simple voie de presse.

Y-a-t-il encore de la place pour une tablette iPad Mini ?

Aux dernières nouvelles, du moins celles des fournisseurs de composants dans les chaînes d'approvisionnement, la tablette iPad Mini 7 pourrait encore être dévoilée en fin d'année.

Des commandes de production pour une tablette tactile compacte auraient été passées pour le dernier trimestre de l'année, rapporte le site Digitimes. Cela peut aller dans les sens des informations évoquées par Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, qui relève que cela reste une possibilité, mais pas du côté de celles de l'analyste Ming-Chi Kuo, qui voit plutôt une production de masse de l'iPad Mini 7 début 2024 et un lancement vraisemblablement pour le printemps.

Quelles caractéristiques ?

De son côté, le leaker ShrimpApplePro, qui avait donné quelques informations sur les caractéristiques, évoquait la possibilité du lancement d'un modèle d'iPad en fin d'année.

Les caractéristiques restent incertaines, sachant que l'actuel iPad Mini 6 embarque déjà un processeur Apple A15 Bionic pas si vieux, et il semblerait que la version suivante constitue une évolution douce du côté de la fiche technique.

Un processeur Apple A16 Bionic reste possible et certaines optimisations de la partie photo (on évoque le support du Photonic Engine pour améliorer la clarté des clichés en basse lumière) pourraient être de la partie, tout en conservant le même design général.