Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de tablettes tactiles de toute marque et à tous les budgets.

Commençons avec la tablette tactile Apple iPad 9 (2021). Cet appareil est doté d'un écran de 10,2" Retina multi-touch à une définition de 2160 x 1620 px. Elle est propulsée par une puce A13 Bionic ainsi que 64 Go d'espace de stockage qui s'occupent de rendre votre navigation fluide et rapide. Un appareil photo arrière de 8 MP vous permet d'enregistrer des vidéos en 1080p 30 fps et une caméra avant de 12 MP vous assure des selfies propres.

Cette tablette tactile Apple iPad 9 (2021) est proposée à 345 € au lieu de 439 € soit 21% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 6 jours.

D'autres tablettes tactiles sont en promotion à savoir :



