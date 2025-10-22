Le projet d'un iPad à grand écran pliable, véritable arlésienne technologique chez Apple, rencontrerait d'importants obstacles. Prévu initialement pour 2028, son lancement pourrait être retardé à 2029, voire plus tard, en raison de défis d'ingénierie complexes liés à son poids, sa technologie d'affichage et son coût de production exorbitant.

Le développement d'un appareil pliable est un serpent de mer chez Apple depuis plusieurs années. La firme de Cupertino explore activement cette nouvelle catégorie de produits, avec l'ambition de redéfinir une fois de plus le marché.

Le projet le plus mature semblait concerner un iPad doté d'un écran de 18 pouces, une taille qui, une fois dépliée, rivaliserait avec celle d'un MacBook Air 13 pouces de 13 pouces.

Des obstacles d'ingénierie qui pèsent lourd

Le principal point de friction réside dans des défis techniques majeurs. Selon les informations disponibles, les prototypes actuels pèseraient près de 1,6 kg, un poids significativement supérieur à celui des iPad Pro actuels qui tournent autour de 600 grammes. Cette masse rendrait l'appareil moins portable et s'éloignerait de la philosophie de légèreté propre à la tablette.

La technologie d'affichage est une autre pierre d'achoppement. Apple travaillerait en collaboration avec Samsung Display pour concevoir cette dalle OLED souple de 18 pouces.

L'objectif est de minimiser autant que possible le pli central, une imperfection visible sur de nombreux appareils concurrents. Cependant, la complexité de cette tâche et le coût des composants seraient des freins importants.

Un prix qui pourrait faire grincer des dents

Conséquence directe de ces difficultés, le positionnement tarifaire de cet iPad pliable s'annonce stratosphérique. Les estimations évoquent un prix de vente avoisinant les 3 000 dollars, pouvant même grimper jusqu'à 3 900 dollars. Ce tarif serait jusqu'à trois fois supérieur à celui de l'iPad Pro 13 pouces le plus récent.

À ce niveau de prix, l'appareil se positionnerait moins comme un successeur de l'iPad que comme un concurrent des MacBook haut de gamme. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le design rappellerait celui du MateBook Fold de Huawei, une tablette pliable de 18 pouces déjà commercialisée à un prix avoisinant les 3 400 dollars.

Et l'iPhone pliable dans tout ça ?

Ce report potentiel de l'iPad pliable remet en perspective le calendrier global d'Apple pour ses appareils flexibles. L'iPhone pliable, que certaines rumeurs annonçaient pour 2026 avec la gamme iPhone 18, pourrait lui aussi connaître des retards, notamment à cause de difficultés de production des écrans.

Il semble donc que le premier appareil pliable de la marque à la pomme se fasse encore désirer. La question reste entière : lequel de l'iPhone ou de l'iPad ouvrira le bal, et surtout, à quelle échéance Apple parviendra-t-elle à surmonter les obstacles pour livrer un produit à la hauteur de ses standards ?