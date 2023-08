Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait déjà choisi la date à laquelle la marque tiendra sa keynote visant à lever le voile sur ses nouveaux iPhone 15.

La toute nouvelle génération de smartphones de la marque, dont on sait qu'elle sera plus chère que la précédente devrait ainsi être présentée le mardi 12 septembre prochain.

La keynote d'Apple se focalisera principalement sur l'iPhone 15 et ses déclinaisons diverses, mais Apple en profitera également pour annoncer sa nouvelle montre intelligente : l'Apple Watch Series 9 ainsi qu'une nouvelle version de l'Apple Watch Ultra orientée vers le très haut de gamme.

Toujours selon Bloomberg, l'iPhone 15 ne sera pas disponible immédiatement en fin de keynote, les précommandes seront lancées le 15 septembre avec une première livraison fixée au 22 septembre. Reste à savoir si Apple nous refera le coup du lancement en deux étapes.

Par ailleurs, on apprend également qu'Apple a prévu de lancer ses nouveaux Mac dotés des nouvelles puces Apple Silicon M3 qui s'annoncent particulièrement puissantes et économes. Un événement dédié pourrait avoir lieu, notamment afin de dévoiler plus en profondeur l'architecture de ces nouvelles puces, ainsi que les performances attendues.