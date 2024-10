L'iPhone 16 Pro Max constitue le fleuron de la nouvelle gamme iPhone. Porté par un processeur Apple A18 Pro et 8 Go de RAM, doté d'un triple capteur photo dont un module périscopique pour le zoom et paré pour Apple Intelligence, il est la quintessence du savoir-faire d'Apple.

Commercialisé à 1479 € (et 1199 dollars aux Etats-Unis) dans sa version 256 Go (et à près de 2000 € pour le modèle 1 To), combien coûte le smartphone à produire pour Apple ? Le jeu habituel du calcul du prix de la liste des composants (ou BOM, Bill of Materials) a été tenté par le cabinet TD Cohen.

Hausse modérée de la BOM

Le jeu est périlleux et imprécis, le coût des composants étant souvent méconnu car dépendant des volumes commandés. Pour rappel, l'estimation de la BOM ne concerne que le coût des différents éléments et de l'assemblage, sans tenir compte des coûts de R&D, de droits de licence, de marketing et de logistique. Il est donc forcément significativement plus bas que le prix de vente.

Pour TD Cohen, un iPhone 16 Pro Max 256 Go coûte à Apple 485 dollars en composants et en assemblage, pas beaucoup plus qu'un iPhone 15 Pro Max dont la firme avait estimé la BOM à 453 dollars.

Dans le détail, l'affichage 6,9 pouces coûte 5 dollars de plus (80 dollars) que l'affichage 6,7 pouces de la génération précédente, de même que le processeur Apple A18 Pro par rapport à l'Apple A17 Pro (45 dollars vs 40 dollars), malgré la technique de gravure optimisée en 3 nm.

Des coûts de fabrication maîtrisés

Les composants mémoire sont légèrement plus onéreux et passer de WiFi 6E à WiFi 7 ne coûterait qu'un dollar de plus. Le prix de la partie photo évolue légèrement du fait du passage de l'ultra grand angle de 12 à 48 mégapixels. Le coût atteint désormais 80 dollars, contre 70 dollars pour l'iPhone 15 Pro Max.

Le coût des composants ne représenterait donc qu'un tiers environ du prix total du smartphone, le reste allant aux autres postes de dépenses et à la marge de la firme californienne.

TD Cohen estime par ailleurs que la BOM de l'iPhone 16 standard est de 416 dollars, en légère hausse par rapport aux 395 dollars de l'iPhone 15...mais avec un tarif grand public augmenté de 100 dollars.