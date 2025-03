Le métal liquide, ce matériau futuriste déjà utilisé par Apple pour les éjecteurs de carte SIM ainsi que certaines pièces d'Apple Watch serait la clé du succès de l'iPhone pliable.

Apple pense ainsi à exploiter son investissement datant de 15 ans dans la firme LiquidMetal pour faire de son iPhone pliant un smartphone à part sur le secteur. L'alliage de zirconium à structure amorphe pourrait ainsi être utilisé pour la charnière de l'appareil, une première sur une pièce mécanique aussi importante.

Contrairement aux charnières classiques, cette technologie permettrait de proposer un écran absolument plat y compris au niveau de la jointure, sans aucun pli visible. La charnière permettrait également une meilleure durabilité avec plus de 200 000 pliages possibles sans problème, enfin elle permettrait également de profiter d'un mécanisme à la fois plus fin et plus léger.

"Le métal liquide offre une résistance exceptionnelle tout en restant suffisamment flexible", explique un l'analyste Ming-Chi Kuo. Un combo idéal pour un smartphone pliable haut de gamme.

Des spécifications qui font rêver

L'iPhone pliable d'Apple se profile comme un monstre de technologie :

Écran principal de 7,8 pouces en format livre

Écran externe de 5,5 pouces pour une utilisation fermée

Épaisseur de seulement 4,5 mm une fois déplié

Double caméra arrière et Touch ID sur le bouton latéral

La batterie serait également optimisée pour offrir une autonomie record, malgré le format pliable. Apple semble avoir tout prévu pour faire de ce smartphone un produit phare.

Un lancement très attendu

Si les rumeurs sont exactes, l'iPhone pliable pourrait débarquer fin 2026 ou début 2027. Un calendrier qui laisse le temps à Apple de peaufiner son bébé, mais qui risque de faire patienter les fans.

Le prix tournerait autour des 2000 dollars, positionnant clairement l'appareil dans le segment premium. Une stratégie classique pour Apple, qui préfère souvent attendre avant d'entrer sur un marché, mais avec un produit abouti.