Alors que Samsung et Google dominent le marché des smartphones pliants depuis des années, l'arrivée d'Apple sur ce segment est l'une des plus grandes attentes de l'industrie technologique.

L'arlésienne semble toucher à sa fin. Selon les informations du très bien informé Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino préparerait activement son premier iPhone pliant pour une sortie à l'automne 2026, avec une approche qui, fidèle à ses habitudes, pourrait bien redéfinir les standards du secteur.

Quel design pour ce premier iPhone pliant ?

Loin de copier la concurrence, Apple s'inspirerait de sa propre innovation récente : l'iPhone Air. Il faudrait imaginer "deux iPhone Air en titane côte à côte", suggère Mark Gurman.

Cette vision implique un appareil d'une finesse record, capitalisant sur l'architecture révolutionnaire de l'iPhone Air, où toute l'électronique est concentrée dans le bloc photo. Cette conception permettrait à Apple de créer un appareil pliant potentiellement plus fin, une fois déplié (autour de 4,5 mm selon certains analystes), que ses rivaux comme le Galaxy Z Fold 7. Le châssis en titane garantirait une rigidité et une durabilité accrues, un point crucial pour ce type de format.

La durabilité et la réparabilité seront-elles au rendez-vous ?

C'est l'un des terrains où Apple pourrait frapper le plus fort. Le marché des smartphones pliants est encore miné par une réputation de fragilité et une complexité de réparation qui fait fuir de nombreux consommateurs.

En s'inspirant de l'iPhone Air, qui a obtenu un score de réparabilité honorable (7/10 chez iFixit), Apple pourrait proposer un appareil non seulement plus robuste, mais aussi plus simple à réparer que ses concurrents, qui peinent à dépasser la note de 4/10. La maîtrise d'Apple sur l'intégration matérielle et logicielle, couplée à une technologie de charnière innovante, pourrait enfin lever les doutes sur la fiabilité des écrans pliants et positionner son modèle comme une référence en matière de durabilité.

Quel sera le prix et la date de sortie de cet iPhone pliant ?

L'exclusivité et l'innovation auront un coût, et il s'annonce exorbitant. Les rumeurs convergent vers un prix de départ qui dépasserait largement celui des modèles les plus chers de la concurrence.

Il faudrait s'attendre à un tarif minimum de 2000 dollars, voire plus. Apple ne chercherait pas à démocratiser le pliant, mais plutôt à créer un nouveau segment ultra-premium, une "édition limitée" annuelle qui coexisterait avec les gammes classiques. Côté calendrier, cet iPhone Fold serait la star de la keynote de rentrée de 2026, aux côtés de la future gamme des iPhone 18.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'iPhone pliant remplacera-t-il un modèle existant comme le Pro Max ?

C'est peu probable. La stratégie d'Apple semble s'orienter vers la création d'une nouvelle catégorie de produits au sommet de sa gamme, un peu comme une édition spéciale annuelle. Il viendrait donc en plus des iPhone 18 et 18 Pro, et non en remplacement d'un modèle existant.

Apple a-t-il résolu le problème du pli visible sur l'écran ?

C'est l'un des enjeux majeurs. Apple travaillerait sur une technologie d'écran "in-cell" qui permettrait de réduire considérablement la visibilité du pli central, l'un des principaux reproches faits aux smartphones pliants actuels. Si la firme y parvient, ce serait un avantage concurrentiel décisif.

Le Touch ID fera-t-il son retour sur ce modèle ?

C'est une rumeur persistante. Pour affiner au maximum l'appareil, Apple pourrait faire l'impasse sur les capteurs Face ID à l'intérieur et réintégrer un capteur d'empreintes digitales Touch ID sur le bouton d'alimentation latéral, une solution déjà éprouvée sur certains modèles d'iPad.