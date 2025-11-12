Apple replonge dans la mode. Le géant de la tech s'associe au designer japonais de luxe Issey Miyake. Le fruit de cette collaboration : l'iPhone Pocket.

C'est un accessoire en tricot 3D, une sorte de "poche supplémentaire" ou de "chaussette" (comme les iPod Socks de 2004, mais en version luxe) pour transporter son iPhone. L'objet sera disponible en édition limitée le 14 novembre.

À quoi ressemble cet accessoire ?

L'iPhone Pocket est inspiré par le concept d'"un morceau de tissu" (A piece of Cloth) et reprend la structure plissée emblématique d'Issey Miyake. Il est conçu pour s'adapter à n'importe quel iPhone. C'est une construction tricotée en 3D (fabriquée au Japon) qui s'étend pour accueillir l'iPhone, mais aussi des AirPods ou des clés.



Sa structure côtelée ouverte permet de "jeter un œil" à l'écran. Il existe en deux versions : une sangle courte (149.95$) et une sangle longue type bandoulière (229.95$).

Pourquoi cette collaboration entre Apple et Miyake ?

Ce n'est pas un hasard. Les deux marques partagent une approche du design basée sur la simplicité et l'artisanat. Mais le lien est aussi historique. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, était célèbre pour ses cols roulés noirs emblématiques.



Ces cols roulés étaient une création d'Issey Miyake. Molly Anderson (Apple) parle d'un "accompagnement naturel" pour leurs produits, tandis que Yoshiyuki Miyamae (Miyake) évoque "la joie de porter l'iPhone à sa manière".

Quelles sont les options et la disponibilité ?

L'iPhone Pocket sera une édition limitée. La version courte (150$) sera disponible en huit couleurs (citron, mandarine, violet, rose, paon, saphir, cannelle, noir). La version longue (230$) se limite à trois couleurs (saphir, cannelle, noir).



Le lancement est mondial (France incluse) le 14 novembre, en ligne et dans une sélection de boutiques Apple Store (comme Marché Saint-Germain à Paris).

Foire Aux Questions (FAQ)

L'iPhone Pocket est-il un retour des iPod Socks ?

C'est un clin d'œil, mais la comparaison s'arrête là. Les iPod Socks (2004) étaient des chaussettes en laine colorées vendues 29$. L'iPhone Pocket est un accessoire de mode de luxe, issu d'une collaboration avec Issey Miyake, utilisant un tricot 3D complexe et coûtant jusqu'à 230$.

Peut-on l'utiliser avec tous les iPhones ?

Oui. Apple et Miyake précisent que sa construction tricotée 3D est conçue pour être extensible et s'adapter à "n'importe quel iPhone", ainsi qu'à d'autres petits objets (AirPods, clés, etc.).