Au Japon, Apple a une facture de 13 milliards de yens à régler. Ces près de 93 millions d'euros couvrent des arriérés d'impôts. La filiale nippone du géant américain est sanctionnée par les autorités japonaises pour un problème d'application d'une taxe à la consommation.

Selon les informations de Nikkei, des touristes étrangers au Japon ont été exemptés à tort de la taxe à la consommation de 10 % pour des achats en gros d'iPhone et d'autres appareils de la marque dans des boutiques Apple.

" Dans une transaction au moins, un individu a acheté des centaines d'iPhone en une seule fois, ce qui laisse penser que la boutique n'a pas taxé un éventuel revendeur ", écrit Nikkei.

Une particularité japonaise

Pour des visiteurs qui séjournent au Japon pour une durée de moins de six mois, Nikkei Asia explique qu'ils peuvent acheter certains articles et produits sans payer la taxe à la consommation. Toutefois, cette exonération n'est pas censée s'appliquer à des achats se destinant à la revente.

Il est néanmoins souligné que contrairement à des produits consommables tels que les cosmétiques ou produits pharmaceutiques avec une limite à 500 000 yens (un peu plus de 3 500 euros) par achat, il n'y a aucun plafond pour des biens comme les produits électroniques.

Apple fait amende honorable

D'après Nikkei, Apple Japan a déposé une déclaration de revenus modifiée et a cessé de son propre chef de proposer des achats hors taxes depuis le mois de juin.

" Nous ne proposons pas d'achats hors taxes dans nos boutiques. Nous nous excusons pour ce désagrément ", a réagi le groupe au Japon.

Dans le cadre de la publication de ses résultats pour son exercice fiscal 2022 décalé et clos le 24 septembre, Apple a annoncé un chiffre d'affaires mondial de 394 milliards de dollars (produits et services) et de 26 milliards de dollars pour le Japon.