Apple encaisse un ralentissement des ventes de ses appareils en Chine depuis quelques années. À vrai dire, cela fait quelques générations déjà que l'iPhone ne séduit plus autant qu'avant dans l'Empire du Milieu, et avec l'iPhone 15, la marque signe un tournant majeur.

Car la marque américaine vient de céder sa place de leader du marché du smartphone en Chine, combinant une baisse des ventes de ses propres appareils avec une montée en puissance d'acteurs locaux, notamment Huawei et Vivo.

Selon des données rapportées par l'analyste Canalys, Apple représenterait ainsi 15% du marché chinois du smartphone, derrière Huawei avec 16% et Vivo avec 17%.

Pire encore, les firmes Oppo et Honor sont en embuscades avec 15% de parts de marché également, la situation pourrait donc rapidement changer et voir Apple relégué à la 5e place.

La Chine boude Apple

En 2024, ce sont 42,9 millions de smartphones Apple qui ont été expédiés en Chine, contre 51,8 millions en 2023.

L'iPhone reste malgré tout populaire en Chine, mais de plus en plus contesté pour son manque d'innovations, un prix élevé et des logiciels pas toujours en adéquation avec la localisation. En outre, les diverses sanctions américaines contre la Chine participent également à ternir l'image d'Apple dans le pays.

La concurrence pour sa part va grandissante avec des marques qui prennent de l'ampleur à l'international, ou qui font un retour fulgurant avec des outils locaux adaptés au marché et qui combinent technologies innovantes et pertinentes, comme c'est le cas pour Huawei qui encaisse 37% d'augmentation des ventes sur l'année.

La situation est d'autant plus critique pour Apple que le marché chinois a gonflé de 5% sur le dernier trimestre par rapport à 2023 avec 77,4 millions d'unités expédiées. Le secteur reste donc en croissance, alors qu'il stagne ou recule dans nombre de parties du globe, et Apple n'est visiblement plus en mesure d'en tirer profit.