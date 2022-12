Dans le cadre de la stratégie Apple Silicon de migration de l'ensemble de ses produits vers l'architecture ARM, la firme de Cupertino a dévoilé la deuxième génération de ses puces avec le SoC Apple M2.

Cette dernière est déjà présente dans le MacBook Air M2 et le MacBook Pro 13 et il reste à voir si elle sera déclinée en variantes M2 Pro et M2 Max comme pour la première génération, notamment dans les MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16.

Depuis presque six mois, c'est le silence radio à ce sujet mais une apparition du processeur Apple M2 Max dans le benchmark Geekbench apporte de nouvelles informations.

Quelle configuration pour la puce Apple M2 Max ?

L'une des hypothèses est que les puces M2 Pro et M2 Max passeront à une gravure en 3 nm au lieu de la gravure en 5 nm de la puce Apple M2, toujours chez le fondeur taiwanais TSMC.

Apple M2 en 8 coeurs, l'Apple M2 Ultra devrait en posséder 12

En attendant de percer ce mystère, la puce testée affiche 12 coeurs CPU, en configuration 8 coeurs puissants + 4 coeurs économiques (contre 10 coeurs pour le M1 Max) et tourne à 3,54 GHz (contre 3,2 GHz sur la génération précédente), avec le soutien de 96 Go de RAM, au sein d'un système baptisé Mac14,6 et avec macOS 13.2 aux commandes.

Geekbench étant un test dédié aux performances CPU, on n'en sait pas plus pour l'heure sur la configuration GPU mais cette dernière a sans doute évolué et devrait offrir un plus grand nombre de coeurs pour des performances encore améliorées.

De la progression mais le meilleur reste à venir ?

Avec cette configuration et sans connaître l'état de finalisation, le processeur obtient des scores de 1853 points en test single core et 13 855 en test multicore. Si le premier résultat n'est pas transcendant, le second affiche une amélioration sensible par rapport à la génération précédente, de l'ordre de 15%.

C'est correct mais pas forcément très impressionnant, surtout si la nouvelle puce est véritablement produite sur le noeud de gravure inférieur. Cela reste un test d'une version précoce d'un processeur pas encore annoncé et cela ne donne donc qu'une idée globale en plus d'une certaine confirmation de son existence.

L'Apple M2 Max est pressenti dans les MacBook Pro et le Mac Studio et l'identifiant de la machine suggère qu'il s'agit plutôt de la première hypothèse. Et si l'Apple Max constitue actuellement le haut du panier, il pourrait être rejoint l'an prochain par un Apple M2 Extreme qui serait proposé sur un premier Mac Pro ARM